Роналду забив фантастичний гол у Серії А – вражаючі цифри "польоту в космос"

Лідер Ювентуса Кріштіану Роналду створив черговий шедевр, вразивши світ своїм стрибком.

Роналду забив переможний гол за Ювентус у ворота Сампдорії в рамках 17 туру Серії А та повернув Ювентус на вершину італійського чемпіонату. Зробив він це дуже красиво – вистрибнув "у космос" і замкнув подачу Алекса Сандро.

Ще один геніальний політ Роналду у відеоогляді матчу Сампдорія – Ювентус – 1:2

У мережі заміряли дивовижні цифри стрибка. Голова Кріштіану в момент удару була на висоті 2,56 метра, португалець піднявся на 71 сантиметр над газоном, а в повітрі він провисів півтори секунди. Неймовірні показники.

Cristiano Ronaldo ist soeben geflogen! pic.twitter.com/YkErgIHvey — Socrates Magazin (@SocratesMagazin) December 18, 2019

Це вже не перший подібний стрибок від Роналду – він славився подібними трюками і в Манчестер Юнайтед, і в Реалі.