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Роналду забив фантастичний гол у Серії А – вражаючі цифри "польоту в космос"

11:37 2507 Читать на русском
Роналду забив фантастичний гол у Серії А – вражаючі цифри "польоту в космос"
Роналду забиває Сампдорії / Daily Mail

Лідер Ювентуса Кріштіану Роналду створив черговий шедевр, вразивши світ своїм стрибком.

35’ Джанлука Капрарі
90+2’ Джанлука Капрарі
 
Пауло Дибала 19’
Кріштіану Роналду 45’
19’ Пауло Дибала
35’ Джанлука Капрарі
45’ Кріштіану Роналду
90+2’ Джанлука Капрарі

Роналду забив переможний гол за Ювентус у ворота Сампдорії в рамках 17 туру Серії А та повернув Ювентус на вершину італійського чемпіонату. Зробив він це дуже красиво – вистрибнув "у космос" і замкнув подачу Алекса Сандро.

Ще один геніальний політ Роналду у відеоогляді матчу Сампдорія – Ювентус – 1:2

У мережі заміряли дивовижні цифри стрибка. Голова Кріштіану в момент удару була на висоті 2,56 метра, португалець піднявся на 71 сантиметр над газоном, а в повітрі він провисів півтори секунди. Неймовірні показники.

Це вже не перший подібний стрибок від Роналду – він славився подібними трюками і в Манчестер Юнайтед, і в Реалі.

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Теги
Головне Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус Італія Сампдорія - Ювентус
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