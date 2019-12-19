Ще один геніальний політ Роналду у відеоогляді матчу Сампдорія – Ювентус – 1:2

Туринський Ювентус переграв генуезьку Сампдорію у матчі 17-го туру італійської Серії А. Дивіться відео забитих м'ячів і найкращих миттєвостей поєдинку.

Власну перевагу "Стара синьйора" зуміла втілити в гол доволі швидко.

Ювентус здолав Сампдорію та одноосібно очолив Серію А

На 19-й хвилині Алекс Сандро від центру поля закинув м'яч на лінію штрафного, а там Пауло Дибала майстерно поклав корпус і з льоту пробив лівою у дальній кут. Та "блучерк'яті" зуміли відігратися ще в першому таймі. На 35-й хвилині після серії невдалих дій оборони туринців м'яч відскочив до Джанлуки Капрарі й той без роздумів пробив Буффона.

Та останнє слово виявилося за Юве. Алекс Сандро класно подав з лівого флангу, а Кріштіану Роналду неймовірно вистрибнув сантиметрів на 70 і головою вгатив м'яч у протихід голкіперу – 2:1 на користь Ювентуса.