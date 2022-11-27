Перед чемпионатом мира Роналду был агрегатором скандалов. В конце концов все удалось уладить, разорвав контракт с Манчестер Юнайтед. Теперь ничего не мешает Роналду сконцентрироваться на сборной.

Роналду дают 225 миллионов, а Криштиану может играть до 40 лет – детали фантастического предложения для португальца

В первом туре пиренейцы обыграли Гану (3:2), после чего Фернанду Сантуш дал команде выходной. Криштиану воспользовался случаем, чтобы собрать партнеров вместе. Он организовал совместный ужин в отеле Tatel de Doha и оплатил счет, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что не пришли только три футболиста. Бернарду Силва, Жоау Канселу и Жозе Са находятся в Катаре вместе со своими семьями и решили провести время в кругу близких.

Португалия перестреляла Гану в жарком матче ЧМ-2022 – скандальный исторический рекорд Роналду, дубль ассистов Бруну