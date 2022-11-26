Екс-нападник Манчестер Юнайтед може продовжити кар'єру в Аль-Насрі, який не пошкодує грошей заради приїзду зірки.

Саудівський Аль-Наср пропонує Кріштіану Роналду трирічний контракт на загальну суму 225 мільйонів доларів. Нападник збірної Португалії може підписати угоду з клубом вже після ЧС-2022, повідомляє CBS Sports.

Роналду отримав сенсаційний варіант продовження кар'єри після відходу з Манчестер Юнайтед

Аль-Наср сподівається, шо 37-річний португалець погодиться на перехід, адже зароблятиме 75 мільйонів доларів на рік. У випадку підписання контракту з Аль-Насром Роналду отримає можливість грати до 40 років. Саме цей вік Кріштіану називав ідеальним для завершення кар'єри.

Представник Саудівської Аравії цікавився нападником ще раніше, але після відходу Роналду з МЮ інтерес до 5-разового володаря "Золотого м'яча" значно зріс. Перші контакти були ще влітку, однак саме зараз перемовини перебувають на просунутій стадії.

Аль-Наср є одним із найтитулованіших клубів Саудівської Аравії. Команда 9 разів стала чемпіоном країни та грала у фіналі Ліги чемпіонів Азії.

Нещодавно повідомлялося, що у послугах Роналду зацікавлений Аль-Хіляль, який є суперником Аль-Насра в чемпіонаті Саудівської Аравії. Приїзду Кріштіану хоче особисто принц Абдулазіз бін Туркі Аль-Фейсал, який є міністром спорту країни.

Португалія перестріляла Гану в неоднозначному матчі ЧС-2022 – скандальний історичний рекорд Роналду, дубль асистів Бруну