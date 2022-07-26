Кріштіану Роналду продовжує шукати варіанти для втечі з МЮ, щоб грати у Лізі чемпіонів. Не виключено, що 37-річний португалець продовжить кар'єру на батьківщині, а його новим клубом стане лісабонський Спортінг, який, на відміну від "червоних дияволів", пробився у груповий турнір ЛЧ.

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Принаймні, нападник натякнув на ймовірний перехід, записавши своїх дітей в один із навчальних закладів Лісабона. Про це повідомляє португальське видання Correio da Manha.

У випадку переходу в Спортінг Кріштіану доведеться значно зменшити заробітки, але можливість участі в Лізі чемпіонів може переважити. Окрім "левів", на Роналду претендує і мадридський Атлетіко. Щоправда, переходу до лав "матрацників" не надто сприяє "реалівське" минуле CR7.

Нагадаємо, саме Спортінг є рідним клубом Кріштіану Роналду. У 2003-му лісабонці продали його в Манчестер Юнайтед за 19 млн євро.

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