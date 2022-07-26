Криштиану Роналду продолжает искать варианты для побега из МЮ, чтобы играть в Лиге чемпионов. Не исключено, что 37-летний португалец продолжит карьеру на родине, а его новым клубом станет лиссабонский Спортинг, который, в отличие от "красных дьяволов", пробился в групповой турнир ЛЧ.

Роналду лично умолял Переса вернуть его в Реал – унизительный ответ подтолкнул звезду к неслыханной мести.

По крайней мере, нападающий намекнул на вероятный переход, записав своих детей в одно из учебных заведений Лиссабона. Об этом сообщает португальское издание Correio da Manha.

В случае перехода в Спортинг Криштиану придется значительно снизить заработки, но возможность участия в Лиге чемпионов может перевесить. Кроме "львов", на Роналду претендует и мадридский Атлетико. Правда, переходу в ряды "матрасников" не слишком способствует "реаловское" прошлое CR7.

Напомним, именно Спортинг является родным клубом Криштиану Роналду. В 2003-м лиссабонцы продали его в Манчестер Юнайтед за 19 млн евро.

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