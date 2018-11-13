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Роналду з сім'єю відвідав матч найкращого тенісиста планети

00:25 221 Читать на русском
Роналду з сім'єю відвідав матч найкращого тенісиста планети
Новак Джоковіч (праворуч) / Minuto Uno

Форвард туринського Ювентуса Кріштіану Роналду скористався паузою на матчі збірних і відвідав підсумковий тенісний турнір ATP у Лондоні за участі першої "ракетки" світу Новака Джоковіча.

Португальський нападник із сім'єю приїхав на матч сербського тенісиста в британській столиці, повідомляє Tennis TV.

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Зірковий футболіст відвідав стартовий поєдинок Джоковіча на підсумковому турнірі року проти американця Джона Ізнера. Разом із п'ятиразовим володарем "Золотого м'яча" Роналду на матчі були присутні його дівчина Джорджина Родрігес та син – Кріштіану-молодший.

Відзначимо, що Новак Джоковіч у другій половині 2018 року виграв "Вімблдон", US Open і ще 2 турніри серії Мастерс. Раніше він достроково гарантував собі завершення року в статусі найсильнішого тенісиста планети.

Теги
Італія Ювентус Ювентус Овертайм Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду-молодший Джорджина Родрігес
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