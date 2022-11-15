Кілька останніх днів Кріштіану Роналду розриває інфопростір скандальним інтерв'ю про те, що відбувається в Манчестер Юнайтед. Серед іншого форвард заявив, що кілька гравців МЮ прагнуть витіснити його з команди.

"Я не поважаю Тен Хага": Роналду дав вибухове інтерв'ю – зірка Ман Юнайтед почувається зрадженим

Вочевидь, одним із них є Бруну Фернандеш. Футболісти навіть на людях не можуть приховати, що між ними напружені стосунки. У соцмережі потрапило відео зустрічі Кріштіану та Бруну в розташуванні збірної. Дуель поглядів гідна боксерського поєдинку.

До слова, ЧС-2022 для Португалії розпочнеться 24 листопада матчем проти збірної Гани. Також суперниками піренейців на груповому етапі будуть команди Уругваю та Південної Кореї.