На 42-й хвилині форвард "Атлаських левів" скористався помилкою голкіпера Діогу Кошти і відкрив рахунок ударом головою. Цей гол виявився не лише переможним, а й певною мірою науковим.

Ен-Несірі показав дивовижну стрибучість, досягнувши висоти у 2,78 метра. Зріст марокканця складає 1,92 метра, тобто він піднявся на "чистих" 86 сантиметрів.

Такими цифрами не може похизуватися навіть Кріштіану Роналду, якого звикли вважати "королем повітря" у світі футболу. Свого часу усіх вразив стрибок португальця у матчі Серії А проти Сампдорії (грудень 2019 року). Тоді Кріш вискочив на "чистий" 71 сантиметр, досягнувши позначки у 2,56 метра.

Додамо, що для 25-річного Ен-Несірі це був другий гол на нинішньому ЧС. Форвард матиме змогу покращити своє досягнення 14 грудня, коли Марокко зустрінеться з Францією в рамках півфіналу.

Марокко закономірно переграло ще й Португалію – залізна оборона і провал голкіпера вивели в історичний півфінал ЧС-2022