Нападающему сборной Марокко Юссефу Эн-Несири есть чем похвастаться после 1/4 финала ЧМ против Португалии (1:0).

На 42-й минуте форвард "Атласских львов" воспользовался ошибкой голкипера Диогу Кошты и открыл счет ударом головой. Этот гол оказался не только победным, но и в некоторой степени научным.

Эн-Несири показал удивительную прыгучесть, достигнув высоты в 2,78 метра. Рост марокканца составляет 1,92 метра, то есть он поднялся на "чистых" 86 сантиметров.

Такими цифрами не может похвастаться даже Криштиану Роналду, которого привыкли считать "королем воздуха" в мире футбола. В свое время всех поразил прыжок португальца в матче Серии А против Сампдории (декабрь 2019 года). Тогда Криш выскочил на "чистый" 71 сантиметр, достигнув отметки в 2,56 метра.

Добавим, что для 25-летнего Эн-Несири это был второй гол на нынешнем ЧМ. Форвард может улучшить свое достижение 14 декабря, когда Марокко встретится с Францией в рамках полуфинала.

Марокко переиграло еще и Португалию – железная оборона и провал голкипера вывели в исторический полуфинал ЧМ-2022