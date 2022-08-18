Роналду все літо намагається втекти з Манчестер Юнайтед, але клуби один за одним відмовляють його агенту. Останній шанс Кріштіану повернутися в Лігу чемпіонів – Борусія. Жорже Мендеш запропонував свого клієнта Дортмунду, повідомляє CBS Sports.

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Португалець дуже зацікавлений в трансфері. Окрім Ліги чемпіонів, він отримав би шанс виграти Бундеслігу – четвертий для себе топ-чемпіонат. Представники Кріштіану всіма силами стараються переконати Борусію. Розглядаються варіанти і повноцінного переходу, і оренди.

За інформацією першоджерела, боси Дортмунда взяли паузу на роздуми, а от Bild переконує, що Борусія вже відмовила Роналду. Після виявлення раку в Аллє "джмелі" взяли в центр атаки Модеста, який конкуруватиме з молодим Мукоко. Борусія не готова платити Крішу високу зарплату.