Роналду отчаянно напрашивается в Боруссию – Дортмунд крутит носом
Португальский суперстар Криштиану Роналду не теряет надежд сбежать из Манчестер Юнайтед.
Роналду все лето пытается сбежать из Манчестер Юнайтед, но клубы один за другим отказывают его агенту. Последний шанс Криштиану вернуться в Лигу чемпионов – Боруссия. Жорже Мендеш предложил своего клиента Дортмунду, сообщает CBS Sports.
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Португалец очень заинтересован в трансфере. Кроме Лиги чемпионов он получил бы шанс выиграть Бундеслигу – четвертый для себя топ-чемпионат. Представители Криштиану всеми силами стараются убедить Боруссию. Рассматриваются варианты и полноценного перехода, и аренды.
По информации первоисточника, боссы Дортмунда взяли паузу на размышления, а вот Bild убеждает, что Боруссия уже отказала Роналду. После обнаружения рака у Алле "шмели" взяли в центр атаки Модеста, который будет конкурировать с молодым Мукоко. Боруссия не готова платить Кришу высокую зарплату.