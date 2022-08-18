Роналду все лето пытается сбежать из Манчестер Юнайтед, но клубы один за другим отказывают его агенту. Последний шанс Криштиану вернуться в Лигу чемпионов – Боруссия. Жорже Мендеш предложил своего клиента Дортмунду, сообщает CBS Sports.

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Португалец очень заинтересован в трансфере. Кроме Лиги чемпионов он получил бы шанс выиграть Бундеслигу – четвертый для себя топ-чемпионат. Представители Криштиану всеми силами стараются убедить Боруссию. Рассматриваются варианты и полноценного перехода, и аренды.

По информации первоисточника, боссы Дортмунда взяли паузу на размышления, а вот Bild убеждает, что Боруссия уже отказала Роналду. После обнаружения рака у Алле "шмели" взяли в центр атаки Модеста, который будет конкурировать с молодым Мукоко. Боруссия не готова платить Кришу высокую зарплату.