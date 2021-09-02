"Завжди важлива вся команда. Я вірив до кінця, і тому за десять хвилин до фінального свистка я закликав уболівальників підтримати нас.

Рекордний дубль Роналду у відеоогляді матчу Португалія – Ірландія – 2:1

Це мій рекорд, він унікальний. Я дуже щасливий, це ще одна подія для моєї кар'єри... Джерелом моєї мотивації є бажання продовжувати грати у футбол. Про це свідчить і мій контракт з Манчестер Юнайтед – я був щасливий повернутися додому. Дуже важливо прокидатися щодня з амбіціями стати кращим, потішити фанатів і наших дітей. Це головне", – наводить слова Роналду сайт УЄФА.

Нагадаємо, 36-річний форвард оформив 111 голів за Португалію, ставши найкращим бомбардиром в історії національних збірних.

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