"Всегда важна вся команда. Я верил до конца, и поэтому за десять минут до финального свистка я призвал болельщиков поддержать нас.

Рекордный дубль Роналду в видеообзоре матча Португалия – Ирландия – 2:1

Это мой рекорд, он уникален. Я очень счастлив, это еще одно событие для моей карьеры... Источником моей мотивации является желание продолжать играть в футбол. Об этом свидетельствует и мой контракт с Манчестер Юнайтед – я был счастлив вернуться домой. Очень важно просыпаться каждый день с амбициями стать лучше, порадовать фанатов и наших детей. Это главное", – приводит слова Роналду сайт УЕФА.

Напомним, 36-летний форвард оформил 111 голов за Португалию, став лучшим бомбардиром в истории национальных сборных.

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