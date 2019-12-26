Роналду розповів про найважливіший трофей у кар'єрі: Я плакав, сміявся, кричав і п'янів

Нападник Ювентуса та збірної Португалії Кріштіану Роналду виділив найголовніший трофей у своїй кар'єрі.

"Найважливіший трофей у моїй кар'єрі? Перемога на чемпіонаті Європи з Португалією. Це була неймовірна, незабутня ніч: я плакав, сміявся, страждав, кричав, п'янів.

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Я плакав так багато, що був зневоднений після матчу. Я зробив один ковток шампанського під час святкування і миттєво відчув легкість – ніколи не п'ю, але це була особлива подія, найважливіший трофей за все життя", – цитує португальця DAZN Italy.

Відзначимо, що Роналду є найкращим бомбардиром в історії збірної Португалії – він забив 99 голів.

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