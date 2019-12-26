Роналду поділився планами щодо тренерської кар'єри

Зірковий нападник Ювентуса зізнався, що наразі не задумується про тренерську діяльність.

"Просто зараз я не зацікавлений в тому, щоб стати тренером, але, можливо, колись мені буде нудно, і я захочу цього.

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Якби я став тренером, я був би мотиватором. Тренер повинен передавати свою пристрасть і талант команді. Наприклад, мені подобається отримувати задоволення від гри, вести м'яч, бити по воротах, забивати голи, і як мотиватор, я повинен передати це команді", – цитує Роналду DAZN Italy.

Нагадаємо, чинний контракт Роналду з Ювентусом розрахований до літа 2022 року. На момент його завершення португальцю буде 37 років.

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