Культовий агент відмовився від свого головного клієнта після скандального інтерв'ю Пірсу Моргану, інформує L’Équipe.

Мендеш категорично не сприйняв цей вибрик Роналду, вважаючи його "ідіотським". Це стало останньою краплею у співпраці, яка тягнулася понад 20 років. Кріш не вперше доводив агента своїми забаганками – без очевидних причин покинув Реал, влітку 2022-го вимагав влаштувати його у Баварію або Челсі, провокував непотрібні скандали в МЮ.

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Вже під час ЧС-2022 Мендеш знав, що більше не буде займатись подальшою кар'єрою Роналду. Процесом переходу в Аль-Наср керував особистий менеджер нападника, Рікарду Регуфе, який отримав близько 30 мільйонів євро комісійних.

"Жорже переживає це як розлучення. Таке складно уявити, адже йдеться про агента такого масштабу. Втім, він справді почувається самотньо. Наче його покинула дружина, а після цього він дізнався про її нового коханця", – описав ситуацію знайомий Мендеша.

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