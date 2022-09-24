Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду в свои 37 пытается бороться за каждый мяч, даже если есть угроза для здоровья.

Звездный форвард вышел со старта на поединок 5-го тура Лиги наций против Чехии. Уже в первой трети тайма Роналду получил повреждение.

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Криш пытался выиграть верховую дуэль в штрафной соперника, но столкнулся с голкипером Томашем Вацликом. Следствием этого был разбитый нос, серьезное кровотечение и пауза. Медики оказали 37-летнему капитану помощь, и он вернулся на футбольное поле.

К слову, в конце первого тайма матча с чехами Криштиану привез пенальти в свои ворота, однако Шик его не реализовал.