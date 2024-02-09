Роналду странно отреагировал на провокации в Саудовской Аравии, потерев шарфик о трусы
14:36 - Читати українською
Криштиану Роналду сорвался после проигранного матча в Саудовской Аравии, в течение которого фаны его доставали.
Роналду с Аль-Насром проиграл решающий матч товарищеского турнира Аль-Хилялю. Вражеские болельщики провоцировали португальца выкриками "Месси".
Болельщики Аль-Хиляля провоцировали Роналду – Криштиану упустил шанс выиграть трофей от "Гробовщика"
После финального свистка у Криштиану сдали нервы. Фаны Аль-Хиляля бросали символику своего клуба, а он взял шарфик, злобно потер его о трусы и выбросил.
Роналду сохраняет мотивацию даже в Саудовской Аравии, пытаясь доказать, что он лучший.
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