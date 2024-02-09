Криштиану Роналду сорвался после проигранного матча в Саудовской Аравии, в течение которого фаны его доставали.

Роналду с Аль-Насром проиграл решающий матч товарищеского турнира Аль-Хилялю. Вражеские болельщики провоцировали португальца выкриками "Месси".

Болельщики Аль-Хиляля провоцировали Роналду – Криштиану упустил шанс выиграть трофей от "Гробовщика"

После финального свистка у Криштиану сдали нервы. Фаны Аль-Хиляля бросали символику своего клуба, а он взял шарфик, злобно потер его о трусы и выбросил.

Роналду сохраняет мотивацию даже в Саудовской Аравии, пытаясь доказать, что он лучший.