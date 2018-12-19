Роналду продає будинок в Манчестері – помешкання оцінюється у кругленьку суму

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду виставив на продаж своє помешкання у Манчестері.

Будинок у Манчестері, який належить зірці Ювентуса Кріштіану Роналду, виставлений на продаж. Апартаменти, у яких колись проживав португалець, оцінюються у 3,25 млн фунтів, повідомляє Mirror.

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Цікаво, що Роналду продає будинок дешевше, ніж свого часу виклав за нього – у 2005 році помешкання обійшлося Кріштіану у майже 4 млн. У триповерховому будинку є 5 спалень, басейн, джакузі, тренажерний зал та навіть кінотеатр. В одному з вікон розміщені металеві грати у формі CR7.

Португалець намагався продати помешкання ще у 2009 році, проте після невдачі почав здавати його в оренду. Протягом певного часу в будинку проживав захисник МЮ Люк Шоу.

Нагадаємо, Роналду захищав кольори Манчестер Юнайтед з 2003 по 2009 рік. До слова, вчора МЮ звільнив Жозе Моурінью, який керував командою 2,5 року.

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