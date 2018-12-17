Роналду не врятував від арешту – наркоділок розфасував товар у пакети з фото зірки Ювентуса

Французька поліція вилучила велику партію марихуани в пакетах із зображення форварда туринського Ювентуса Кріштіану Роналду.
У Франції вилучено наркотики, розфасовані в тару зі світлинами зіркового нападника, повідомляє BeFoot.
Неймар став "обличчям" наркокартелю
Продавець наркотичного зілля був затриманий поліцією Марселя. При собі він мав 5 пакетів із товаром, який загалом "потягнув" на 517 грамів. Популярні футболісти не вперше стають у нагоді злочинцям. Раніше в подібну історію потрапив форвард французького Парі Сен-Жермен і збірної Бразилії Неймар.
Реакція самого Кріштіану Роналду на інцидент наразі невідома.
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