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Роналду поскаржився на жахливий газон в Люксембурзі, назвавши його картопляним полем

21:17 121 Читать на русском
Роналду поскаржився на жахливий газон в Люксембурзі, назвавши його картопляним полем
Кріштіану Роналду / Reuters

Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду мав певні претензії до стану поля після гостьового матчу відбору Євро-2020 проти Люксембурга (2:0).

 
Бруну Фернандеш 39’
Кріштіану Роналду 86’
39’ Бруну Фернандеш
86’ Кріштіану Роналду

"Ми змогли вийти на чемпіонат Європи, це дуже важливо. Для мене велика гордість – представляти національну команду, особливо коли я забиваю! Щасливий, що ми перемогли. Це буде мій п'ятий чемпіонат Європи, я дуже радий.

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Складно грати на такому газоні. Ви могли бачити, що воно більше схоже на картопляне поле. Не знаю, як таке можливо, щоб команди подібного рівня грали на таких поганих полях. Дуже поганих! Це виглядало не надто добре, однак ми виконали нашу роботу. Перемога була нашою головною метою", – наводить слова Роналду A Bola.

Нагадаємо, збірна Португалії посіла другу сходинку групи В і вслід за Україною гарантувала собі участь в основній стадії Євро-2020.

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Теги
Євро-2020 Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Португалія Португалія Люксембург - Португалія
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