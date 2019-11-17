Роналду і компанія обійшлися без допомоги збірної України – відеоогляд матчу Люксембург – Португалія – 0:2

Збірна Португалії на класі перемогла Люксембург і забезпечила собі місце в основній стадії Євро-2020. Дивіться відео голів та головних моментів матчу зустрічі на сайті "Футбол 24".

Португальці вирішили не форсувати подій і забили перший м'яч лише на 39-ій хвилині – Бернарду Сілва зробив закидання з центру поля на Бруну Фернандеша, а той з лінії штрафного точно пробив у ближній кут.

Португалія здолала Люксембург: розслаблена гра "селесао", Роналду знову забив, а "динамівець" – найгірший у матчі

По перерві була схожа картина – гості мляво перекочували м'яч і не поспішали загрожувати воротам Люксембургу. Втім, глядачі таки побачили другий гол, і знову під завісу тайму – Жота завдав удару, а Роналду не відмовив собі у задоволенні добити шкіряного майже з лінії воріт і збільшив свій бомбардирський актив у поточному відборі на Євро до 11 м'ячів.