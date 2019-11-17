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Роналду і компанія обійшлися без допомоги збірної України – відеоогляд матчу Люксембург – Португалія – 0:2

20:11 645 Читать на русском
Роналду і компанія обійшлися без допомоги збірної України – відеоогляд матчу Люксембург – Португалія – 0:2
Люксембург – Португалія – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Збірна Португалії на класі перемогла Люксембург і забезпечила собі місце в основній стадії Євро-2020. Дивіться відео голів та головних моментів матчу зустрічі на сайті "Футбол 24".

 
Бруну Фернандеш 39’
Кріштіану Роналду 86’
39’ Бруну Фернандеш
86’ Кріштіану Роналду

Португальці вирішили не форсувати подій і забили перший м'яч лише на 39-ій хвилині – Бернарду Сілва зробив закидання з центру поля на Бруну Фернандеша, а той з лінії штрафного точно пробив у ближній кут.

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По перерві була схожа картина – гості мляво перекочували м'яч і не поспішали загрожувати воротам Люксембургу. Втім, глядачі таки побачили другий гол, і знову під завісу тайму – Жота завдав удару, а Роналду не відмовив собі у задоволенні добити шкіряного майже з лінії воріт і збільшив свій бомбардирський актив у поточному відборі на Євро до 11 м'ячів.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Євро-2020 Португалія Португалія Люксембург - Португалія Люксембург Люксембург Відеоновини
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