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Роналду пожаловался на ужасный газон в Люксембурге, назвав его картофельным полем

21:17 67 Читати українською
Роналду пожаловался на ужасный газон в Люксембурге, назвав его картофельным полем
Криштиану Роналду / Reuters

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду имел претензии к состоянию поля после гостевого матча отбора Евро-2020 против Люксембурга (2:0).

 
Бруну Фернандеш 39’
Криштиану Роналду 86’
39’ Бруну Фернандеш
86’ Криштиану Роналду

"Мы смогли выйти на чемпионат Европы, это очень важно. Для меня большая гордость – представлять национальную команду, особенно когда я забиваю! Счастлив, что мы победили. Это будет мой пятый чемпионат Европы, я очень рад.

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Сложно играть на таком газоне. Вы могли видеть, что оно больше похоже на картофельное поле. Не знаю, как такое возможно, чтобы команды подобного уровня играли на таких плохих полях. Очень плохих! Это выглядело не слишком хорошо, но мы выполнили нашу работу. Победа была нашей главной целью", – приводит слова Роналду A Bola.

Напомним, сборная Португалии заняла второе место группы В и вслед за Украиной гарантировала себе участие в основной стадии Евро-2020.

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Теги
Евро-2020 Португалия Португалия Люксембург - Португалия Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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