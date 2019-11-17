Роналду пожаловался на ужасный газон в Люксембурге, назвав его картофельным полем

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду имел претензии к состоянию поля после гостевого матча отбора Евро-2020 против Люксембурга (2:0).

"Мы смогли выйти на чемпионат Европы, это очень важно. Для меня большая гордость – представлять национальную команду, особенно когда я забиваю! Счастлив, что мы победили. Это будет мой пятый чемпионат Европы, я очень рад.

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Сложно играть на таком газоне. Вы могли видеть, что оно больше похоже на картофельное поле. Не знаю, как такое возможно, чтобы команды подобного уровня играли на таких плохих полях. Очень плохих! Это выглядело не слишком хорошо, но мы выполнили нашу работу. Победа была нашей главной целью", – приводит слова Роналду A Bola.

Напомним, сборная Португалии заняла второе место группы В и вслед за Украиной гарантировала себе участие в основной стадии Евро-2020.

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