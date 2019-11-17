Португалія впевнено переграла Люксембург та кваліфікувалась на Євро-2020

У рамках 10-го туру відбору до Євро-2020 Португалія у розслабленому режимі переграла Люксембург (0:2).

У групі В, паралельно з матчем Сербія – Україна, Люксембург приймав Португалію. Незважаючи на статус фаворита поєдинку, "селесао" до цієї зустрічі ще не вирішили свої турнірні завдання й для виходу на чемпіонат Європи підопічним Сантуша була необхідна лише перемога, аби не залежати від результату у Белграді.

Матч розпочався очікуваним контролем від гостей, але гострих моментів довелось почекати. Після 10-и хвилин зустрічі збірна Люксембургу навіть вирівняла гру й почала створювати свої моменти. У португальців міг забивати Роналду, який зіграв на добиванні й фактично розстрілював Моріса з близької відстані, але кіпер впорався та зафіксував м'яч. Венсан Тіль також мав нагоду відзначитись після навісу з флангу, але головою пробив трохи вище. Люксембуржці вдало проривались на флангах, а їхні простріли та навіси періодично знаходили партнерів у чужому штрафному.

Такий навіс після розіграшу кутового знайшов і "динамівця" Жерсона Родрігеса, але йому також не вистачило точності – над поперечкою. Ближче до кінця першої половини португальці перекрили прориви господарів, а самі у швидкій вертикальній атаці зуміли відкрити рахунок – Бернарду Сілва класно закинув з центру поля на Бруну Фернандеша, а той з лінії штрафного точно пробив у ближній кут воріт Моріса! 0:1. На останній хвилині тайму голкіпер Люксембургу ледь не "привіз" другий гол у свої ворота, не помітивши Бернарду Сілву, коли вибивав м'яч – господарям пощастило, удар від воріт.

По перерві гості вийшли у (само)впевненому настрої й не надто поспішали збільшити власну перевагу. Натомість ще один шанс мав Родрігес. "Киянин" з кута штрафного цілив у дальню дев'ятку – вийшло гарно, але трохи неточно. Господарі зі свого боку не дозволяли супернику багато біля власного штрафного, граючи у свій звичний "цупкий" футбол.

Мінімальна перевага португальців могла похитнутись у будь-який момент, та гольових моментів до середини другого тайму біля воріт Моріса практично не було. Геть непомітним був Роналду, якому відверто бракувало моментів. Єдиний шанс у португальця у першій половині другого таймі – удар зі штрафного, м'яч пролетів поруч з лівою штангою. Та вже ближче до кінця матчу Кріштіану свого досягнув. Щоправда, гол фактично забивав Діогу Жота, а Роналду лише торкнувся до м'яча вже на лінії воріт. Так чи інакше – 0:2 на користь європейських "селесао", більше команди не забивали. Португалія очікувано виходить на Євро-2020, не впускаючи туди збірну Сербії.

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