Сенегалець Садьйо Мане дуже близький до переїзду в Саудівську Аравію.

Днями італійський інсайдер Фабріціо Романо оголосив, що Садьйо Мане найближчим часом змінить команду, перебравшись із Баварії до Аль-Насра, за який виступає Кріштіану Роналду.

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Сьогодні, 29 липня, о 13:00 мюнхенці зіграють контрольний поєдинок на зборах, де суперником підопічних Тухеля стане ФК Кавасакі Фронтале. Клубна прес-служба вже оголосила склад на даний матч – місця в стартовій 11-ці сенегальцю не знайшлося.

"Садьйо Мане веде переговори щодо зміни клубу, тому сьогодні його немає в складі команди", – пише офіційний Twitter-аккаунт Баварії.

Згідно з інформацією журналіста Джеймса Бенджа, у новому клубі Мане зароблятиме 40 млн євро на рік. Він стане другим найбільш високооплачуваним гравцем команди після Кріштіану Роналду.

Минулого сезону Мане провів за Баварію 25 матчів у чемпіонаті Німеччини, в яких забив 7 м'ячів і оформив 5 асистів.

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