Борусія М – Реал

27 жовтня, 22:00. Менхенгладбах, Борусія Парк

Телетрансляція на каналі "Футбол 2", онлайн-трансляція в інтернеті на платформах Oll.tv та Volia. Текстовий онлайн проведе "Футбол 24".

Поєдинок суперників Шахтаря. Перший тур Ліги чемпіонів довів, що пандемія стерла межі між фаворитами та аутсайдерами – кожен має шанси на плей-офф. Реал отримав потужний ляпас від молоді Шахтаря: найгірший в історії єврокубків домашній перший тайм, жахливі провали в обороні, інертна атака. Інтер не зумів здолати Борусію, хоча мав відчутну ігрову перевагу. Топ-клуби зараз вразливі, а номінальні андердоги з України та Німеччини готові цим скористатися.

Мадрид на вихідних реабілітувався – виграв Класіко в Барселоні. Не обійшлося без суддівського скандалу, однак підсумок більш-менш справедливий. Гладбах також переміг на внутрішній арені, дотиснувши Майнц. "Жеребці" проходять важке випробування: вчаться перемикатися між великими битвами Ліги чемпіонів та рядовими матчами Бундесліги, зберігати мотивацію та холодну голову, здобувати результат на двох фронтах, активно ротувати склад без втрати якості.

Марко Розе та прогресивний тренерський штаб Борусії здатні придумати під Реал хороший план. Втім, підбір виконавців у господарів в рази слабший, тому фаворитизм Мадрида не піддається жодним сумнівам. Який результат вигідний Шахтарю, сказати важко. До старту групового етапу оптимальною в цьому протистоянні вважалася перемога іспанців, але перший тур перемішав усі розклади.

Шахтар – Інтер: анонс матчу Ліги чемпіонів

Манчестер Юнайтед – РБ Лейпциг

28 жовтня, 22:00. Манчестер, Олд Траффорд

Онлайн-трансляція в інтернеті на платформах Oll.tv та Volia. Текстовий онлайн проведе "Футбол 24".

Зустріч лідерів потужного квартету H. Манчестер Юнайтед несподівано переграв на виїзді ПСЖ – і не тільки за рахунком, а й по грі. Уле Гуннар Сульшер обрав дієву схему та грамотну стратегію, а його футболісти на високому рівні все реалізували. Критика норвежця пригасла, адже МЮ знову в порядку (дві перемоги та пристойний матч проти Челсі). Покращення можна пов'язати з новим трикутником у центрі поля: Фред і Мактоміней в опорній, Бруну над ними. Однак на Лейпциг "дияволи" можуть підготувати щось особливе – Сульшер вміє дивувати суперників.

Юліан Нагельсманн – також. Він практикує зміну схем і позицій ледь не в кожному матчі, експерименти не припиняються. Лейпциг набув солідності, оформляючи "обов'язкові" звитяги. У Лізі чемпіонів "бики" стартували впевненою перемогою над Башакшехіром, а в Бундеслізі лідирують, втративши лише два очки. Але не все так безхмарно. Тренер вже говорить про втому футболістів, а марафон тільки розпочався – попереду тиждень з матчами проти МЮ, БМ і ПСЖ. Герту цього вікенду вдалося дотиснути завдяки кількісній перевазі та пенальті.

Дуже важливий поєдинок у боротьбі за вихід у плей-офф. ПСЖ, попри невдалий старт, навряд чи прийде на фініш нижче другого місця. Манчестер Юнайтед і РБ Лейпциг підготують цікаву битву. Необов'язково результативну, але точно цікаву.

Ювентус – Барселона

28 жовтня, 22:00. Турин, Ювентус Стедіум

Онлайн-трансляція в інтернеті на платформах Oll.tv та Volia. Текстовий онлайн проведе "Футбол 24".

Фаворити групи Динамо починають розігрувати перше місце. Барселона стартувала з розгрому Ференцвароша, а Ювентус – з успішного виїзду до Києва. Спокійні перемоги грандів не варто переоцінювати. Підопічні Сергія Реброва на початку каталонського поєдинку атакували гостріше за Мессі та Ко, а чемпіон Італії мало що показав у позиційних атаках на Олімпійському.

Вікенд у внутрішніх чемпіонатах для Барси та Юве видався далеким від ідеалу. "Блаугранас" програли Класіко, а списати все на арбітрів не вийде – до Рональда Кумана чимало питань. Андреа Пірло серйозні претензії ще не дістали, однак його тренерський дебют підтверджує прогнози скептиків. "Стара синьйора" в неділю не зуміла трансформувати ігрову перевагу над Вероною в переможний рахунок. Як наслідок, доробок Пірло – 3 нічиї за 5 турів Серії А та гібридна схема, яка слабко працює.

Головна інтрига протистояння – Мессі проти Роналду. Але португалець ніяк не може подолати коронавірус, тому зустріч геніїв під питанням. Можливо, доведеться вдовольнитися вивіскою "Фаті vs Кулусевскі" – хлопчаки перетворюються в зірок. Що стосується Динамо, то киянам байдуже на цей матч. Зачепитися за друге місце нереально.

Шанси побачити українців

Марсель – Манчестер Сіті, 27 жовтня, 22:00. Онлайн-трансляція в інтернеті на платформах Oll.tv та Volia.

Олександр Зінченко цього вікенду вперше в сезоні зіграв за Манчестер Сіті – вийшов на 15 хвилин проти Вест Хема. І цього вистачило, щоб британські ЗМІ масово прогнозували йому появу в основі на Марсель. Менді та Аке травмовані, Вокер також має невеличкі проблеми, що може спричинити перехід Канселу направо та звільнити українцю лівий фланг оборони. Не виключено, що Гвардіола придумає щось особливе та обійдеться без Зінченка, але Сашко давно не мав такої перспективної ситуації. У Ман Сіті легка група – питання виходу в плей-офф Ліги чемпіонів навіть не стоїть. Однак є ігрові проблеми – Пеп видав найгірший старт чемпіонату в кар'єрі (8 очок за 5 матчів АПЛ).

Аталанта – Аякс, 27 жовтня, 22:00. Телетрансляція на каналі "Футбол 3".

Аталанта зробила висновки після минулого сезону і в першому турі Ліги чемпіонів не програла 0:4, а перемогла 0:4. Руслан Маліновський пропустив побиття Мітьюлланда через пошкодження, але вже вилікувався та навіть зіграв у суботу з Сампдорією. Ротація Гасперіні не пройшла безслідно – бергамаски програли в Серії А. Однак на Аякс повертається основа, а Маліновському італійська преса пророкує місце в запасі. Аякс – важкий опонент. Минулого тижня амстердамці не зовсім заслужено програли Ліверпулю, після чого зігнали злість рекордною перемогою в Ередивізі.

Брюгге – Лаціо, 28 жовтня, 22:00, Онлайн-трансляція в інтернеті на платформах Oll.tv.

Брюгге сенсаційно обіграв Зеніт з Ракицьким і зробив заявку на боротьбу за вихід з групи, в якій також є Борусія Д та Лаціо. Едуард Соболь – повноцінний гравець основи бельгійських чемпіонів від початку жовтня. Він повинен вийти з перших хвилин проти Лаціо, який в суботу перервав невдалу серію на внутрішній арені, а перед тим несподівано прибив Дортмунд. Паралельно з цим матчем Ракицький гратиме з Борусією – петербуржці на межі провалу.

Анонс матчу Ференцварош – Динамо читайте на "Футбол 24" окремо.