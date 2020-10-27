Після жеребкування в Лізі чемпіонів у фанатів Шахтаря, та і всієї України, почалися гострі болі, однією з причин яких стала поява у групі Інтера. Занадто вже свіжим у пам'яті був розгром в півфіналі Ліги Європи – після нього ще два місяці всі невдачі "гірників" пояснювали шоком від цього фіаско. А невдач і справді було багато – чого лише коштує третє місце в УПЛ аж після семи турів. Поразка в Класичному, три нічиї з середняками й аутсайдерами, втрата форми лідерів та обвал низки статистичних показників не додавали надії на успішний євросезон.

Коли ж до списку негараздів додалася ще й втрата основного складу через коронавірус, Шахтарю остаточно списали. Між тим, резервісти Луїша Каштру взяли та й прибили Реал на його ж полі – і неабияк, а забивши три голи до перерви й не реалізувавши п'ять-шість гольових моментів у другому таймі. Іспанська преса була шокована, а українські ЗМІ одразу ж задалися питанням – а чи потрібні "гірникам" підстаркуваті лідери минулої епохи?

Особливо яскраво тезу про необхідність грати резервом підкреслювала невдала робота Марлоса у завершальній фазі, однак проблему вбачали не тільки у слабкій формі – цього від вікових лідерів після важкого літа та відсутності підсилення складу очікували. Просто Шахтар без Тайсона, Мораєса, Крівцова, Степаненка та інших сенаторів став банально керованішим та злішим. Тренерському штабу простіше десь "напихати" чи змусити грати у незвичній тактиці Корнієнка з Соломоном, ніж Тайсона з Мораєсом.

Втім, нічия з Ворсклою в суботу повернув вболівальників на землю. Шахтар показав там класний футбол, але відсутність якісного нападника сильно впадала в очі – вагон моментів і специфічних епізодів у карному майданчику банально нікому було реалізувати. Крім того, стало очевидно, що безмірно довіряти молодим виконавцям неможливо, адже саме герої мадридської зустрічі – Корнієнко і Бондар – допустили жахливий привоз, організувавши єдиний гол полтавців. Кулач мав ще кілька шансів у тій зустрічі, однак він не реалізував свої шанси – а от Лукаку та Лаутаро Мартінес помилок не вибачатимуть. Втім, у півфіналі Ліги Європи вони зґвалтували і основу, працюючи за олімпійським девізом – вони були швидше, вище й сильніше.

Основною інтригою по матчу проти Інтера є тактика Шахтаря. Антоніо Конте у серпневій зустрічі банально прочитав позиційний футбол Луїша Каштру, а вже по ходу невдалого поєдинку тренер "гірників" не зміг внести необхідні корективи. Даріо Срна, своєю чергою, відзначав швидкість і потужність міланців. Чимось той жахливий поєдинок нагадував розгром України в Іспанії, коли нас покарали за спробу зіграти проти гранда у відкритому стилі. У матчі з Реалом донеччани діяли інакше – компактно обороняючись протягом більшої частини зустрічі, вони через короткий розіграш банально розірвали Мадрид на контратаках. Це було просто, але дуже ефективно. Тоді зміна тактики пояснювалась кадровою ситуацією, але чи буде Луїш Каштру використовувати подібну маодель з більш потужним складом? Оті побачимо. Матч з Інтером стане тактичним екзаменом для португальця.

Між тим, Інтер два найважливіших матчі за останні два місяці – фінал ЛЄ та перший матч у новому сезоні ЛЧ – програв, зустрівшись саме з такою простою тактикою. Севілья взагалі за весь поєдинок з командою Антоніо Конте створила один-два моменти й відскочила біля власних воріт, однак на контратаках міланцям забили тричі. Ґладбаська Борусія аналогічним чином розібрала "нерадзуррі" на їхньому ж полі, причому в переможному голі пройшов ось такий пас:

Між цими зустрічами розташувались чотири поєдинки Серії А, в яких міланці пропустили вісім голів – причому Беневенто забив їм двічі, а Фіорентина тричі. Інтер програв дербі з Міланом і розписав нічию з Лаціо, і лише на останніх вихідних вперше завершив матч "всуху" (перемога над Дженоа 2:0). Словом, зараз у "гірників" випав ідеальний момент для того, щоб провести у ворота Хандановіча більше одного голу.

Інтер лихоманить, але не варто переоцінювати проблеми фіналіста Ліги Європи. Міланці в атаці залишаються не просто грізним, а найкращим італіським колективом – у них найвищий показник очікуваних голів без пенальті та найбільша кількість проникних пасів (59). Все це слід помножити на індивідуальну майстерність виконавців – той же Лукаку вже став найкращим легіонером Серії А, з початку попереднього сезону забивши 22 голи без урахування пенальті. За інтенсивністю пресингу "нерадзуррі" взагалі не найкращі у всій Європі – після втрати м'яча на чужій половині вони дають супернику не більше 6,94 передач.

Словом, Інтер залишається грандом, проти якого потрібно бути максимально обережним. Каруселі, які сталися з Реалом, так просто вже не пройдуть хоча б через вищу мотивацію міланців, а тактично цей колектив значно сильніший за нинішній Мадрид. Але все одно неідеальний.

Кадрова ситуація

На відкритому тренуванні перед матчем із Інтером були відсутні Фернандо, Кривцов та Мораєс. Лікар Шахтаря ще до зустрічі з Ворсклою повідомив, що їм потрібен тиждень, щоб повернутися до нормальної роботи, тож розраховувати на цю трійку тренерський штаб не може. Також у лазареті залишаються Коноплянка та Ісмаїлі – натомість, у склад повернулися Степаненко, Пятов, Матвієнко, Коваленко, Алан Патрік і Тайсон. Кому з них Луїш Каштру довірить місце в основі – одна з основних інтриг поєдинку.

Інтер зіткнувся з шаленими кадровими втратами – через пошкодження точно не зіграють Сенсі, Санчес, Весіно, Галярдіні та Шкриньяр. У Хакімі були підозри на коронавірус, через які він на два дні випав з тренувального процесу, але повторний тест виявився негативним. Крім того, з лазарету повернулися Янг та Артуро Відаль.

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Інтер

Шахтар: Трубін – Додо, Хочолава, Матвієнко, Корнієнко – Антоніо, Степаненко – Тете, Марлос, Соломон – Дентіньо

Інтер: Хандановіч – Д'Амброзіо, Раннокія, Бастоні – Хакімі, Брозовіч, Відаль, Коларов – Еріксен – Мартінес, Лукаку

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

Важко щось прогнозувати у коронавірусну епоху. Команди самі не знають, хто завтра вийде на поле – що вже казати про їхніх суперників. Нормально підготуватися до матчів важко, а ще важче втримати структуру гри, налагоджену такою тяжкою працею протягом останніх років системними тренерами. Це особливо серйозна проблема для грандів, тож коронакриза тут зіграла за Шахтар. Вже хоча б через цей нюанс "гірники" можуть розраховувати на хороший результат.

Крім того, Інтер явно слабко виступає в обороні. Команда пропустила на 1,2 голи більше, ніж мала пропустити за п'ять турів Серії А, допускала катастрофічні помилки в ЛЧ й має серйозні проблеми в кадровій комплектації, тож сподіватися на один, а то й два голи Шахтар може. Швидкі контратаки, які прибили Реал, цілком здатні розібрати й міланців.

Втім, потужність атаки та пресингу Інтера, індивідуальний клас виконавців, шалена мотивація, невиразна гра донеччан в обороні та традиційні проблеми українців у матчах з командами Серії А змушують очікувати на голи у наші ворота – можливо, їх буде декілька. Прогнозувати щось конкретніше важко, але бойова нічия з Інтером "помаранчево-чорним" цілком до снаги. Перемога стане приємним бонусом, а от за нічию чіплятися точно необхідно.