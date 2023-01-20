Вчора ПСЖ з аргентинцем провели товариський матч в Саудівській Аравії, куди нещодавно перебрався Кріш. Роналду відповів дублем на гол Мессі, але перемогу святкував клуб Лео. Втім, це не завадило легендам обмінятися товариськими публікаціями у соцмережах.

Дуель Роналду і Мессі у відеоогляді матчу ПСЖ – Зірки чемпіонату СА – 5:4

Мессі в Instagram опублікував сторіз, де він міцно обіймається з Роналду в підтрибунному приміщенні.

Португалець більше радів своєму дебюту в новій країні, але не забув згадати і колишніх товаришів. "Такий щасливий, що повернувся на поле та відзначився!! Також приємно було бачити старих друзів!" – написав Роналду і прикріпив кілька фото, серед яких спільне з Мессі.

Це може бути остання зустріч титанів у статусі професіональних футболістів, хоча попереду ще достатньо часу. Контракт Роналду з Аль-Насром розрахований до літа 2025-го, а Мессі нібито налаштований затриматися в ПСЖ щонайменше до 2024-го.

Роналду дебютував за Аль-Наср курйозним дублем, Мессі й Мбаппе елегантно відповіли – ПСЖ у меншості видав шоу на 9 голів