Мессі і Роналду обмінялись люб'язностями після можливої останньої очної битви на полі
Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду з віком стали значно спокійніше сприймати своє протистояння.
Вчора ПСЖ з аргентинцем провели товариський матч в Саудівській Аравії, куди нещодавно перебрався Кріш. Роналду відповів дублем на гол Мессі, але перемогу святкував клуб Лео. Втім, це не завадило легендам обмінятися товариськими публікаціями у соцмережах.
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Мессі в Instagram опублікував сторіз, де він міцно обіймається з Роналду в підтрибунному приміщенні.
Португалець більше радів своєму дебюту в новій країні, але не забув згадати і колишніх товаришів. "Такий щасливий, що повернувся на поле та відзначився!! Також приємно було бачити старих друзів!" – написав Роналду і прикріпив кілька фото, серед яких спільне з Мессі.
Це може бути остання зустріч титанів у статусі професіональних футболістів, хоча попереду ще достатньо часу. Контракт Роналду з Аль-Насром розрахований до літа 2025-го, а Мессі нібито налаштований затриматися в ПСЖ щонайменше до 2024-го.
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