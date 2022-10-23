"Я думаю, що європейський тренер міг би тренувати збірну Бразилії. Хтось на кшталт Гвардіоли чи Анчелотті. Вони могли б зробити щось неймовірне з цією командою. Це може змінити історію бразильського футболу на наступні сто років.

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Для мене Карло Анчелотті, безперечно, найкраща людина, яка коли-небудь існувала у світі футболу. Він друг для всіх, не тільки для мене. Всі його люблять, і як тренер він неймовірний. Його якість, бачення, здатність розуміти гравців насправді вражають. Він заслуговує на все, що отримав, за свій професіоналізм і характер", – цитує Роналдо AS з посиланням на GdS.

Нагадаємо, раніше Гвардіолу, в якого влітку 2023-го завершується контракт із Ман Сіті, вже сватали у збірну Бразилії. Що стосується Анчелотті, то наставник Реала анонсував завершення тренерської кар'єри влітку 2024-го.

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