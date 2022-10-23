"Я думаю, что европейский тренер мог бы тренировать сборную Бразилии. Кто-то вроде Гвардиолы или Анчелотти. Они могли бы сделать что-то невероятное с этой командой. Это может изменить историю бразильского футбола на следующие сто лет.

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Для меня Карло Анчелотти, безусловно, лучший человек, когда-либо существовавший в мире футбола. Он друг для всех, не только для меня. Все его любят, и как тренер он невероятен. Его качество, видение, способность понимать игроков действительно впечатляют. Он заслуживает все, что получил, за свой профессионализм и характер", – цитирует Роналдо AS со ссылкой на GdS.

Напомним, ранее Гвардиолу, у которого летом 2023-го истекает контракт с Ман Сити, уже сватали в сборную Бразилии. Что касается Анчелотти, то наставник Реала анонсировал завершение тренерской карьеры летом 2024 года.

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