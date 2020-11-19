Один з них трапився рівно 15 років тому, коли бразилець поставив на коліна мадридський Реал.

Барселона готова "поцупити" Рамоса у Реала – потрібні дві умови

Барселона завітала на Сантьяго Бернабеу і здобула розгромну перемогу 3:0. Роналдінью відзначився дублем, змусивши аплодувати ворожий стадіон. Зірка "блаугранас" двічі зміщався з лівого флангу, елегантно прибирав Рамоса і точно бив по воротах – Касільяс знизував плечима.

Додамо, що Роналдінью виступав за Барселону з 2003 по 2008 роки, упродовж яких відзначився 94 голами та 71 асистом в 207 матчах.

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