Роман Яремчук – зірковий гість у LAVINA MALL

Після двох переможних матчів у Львові (Україна – Себрія, 5:0 та Україна – Люксембург, 1:0) національна збірна команда України з футболу посідає перше місце в своїй відбірній групі на Чемпіонат Європи 2020. А гравці збірної – вирушають на заслужений перепочинок.

Та спочатку, герой обох матчів, автор одного з голів у матчі з Сербією та єдиного переможного голу у матчі з Люксембургом, Роман Яремчук, завітає до LAVINA MALL.

Роман стане другим героєм проекту "Зірковий гість", що реалізується Українською асоціацією футболу та ТРЦ LAVINA MALL.

22 червня о 15:00 на головній сцені LAVINA MALL (біля парку розваг Galaxy) усі відвідувачі торгівельного центру зможуть особисто поспілкуватися з новою футбольною легендою! Отримати автографи, зробити омріяні фото, стати учасниками фірмових майстер-класів від Романа Яремчука та взяти участь у розіграші призів!

Завітайте до ТРЦ LAVINA MALL і зустріньте свого кумира! Хто знає, можливо Роман завітає на захід не один…

Тож 22 червня LAVINA MALL стане центром футбольних подій! І ви маєте бути їх частиною!

ТРЦ “Lavina” – найбільший торгово-розважальний центр України, якому нещодавно виповнився один рік. Сучасний футуристичний дизайн, великі простори, унікальні формати магазинів, новітні кінозали, незвичайні атракціони, фудкорти на будь-який смак та постійна атмосфера свята завдяки тематичним подіям, зірковим концертам та спеціальним пропозиціям. Це – новий формат шопінгу та розваг, який вам неодмінно варто спробувати!

Адреса: м. Київ, вул. Берковецька 6Д (Новобіличі)

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