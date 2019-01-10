Рома не контактувала з Генком щодо Маліновського, – технічний директор клубу

Технічний директор Генка Дімітрі Де Конде прокоментував чутки про перехід Руслана Маліновського в Рому.

"Руслан не покине клуб у січні. Чи можливий трансфер у червні? Не знаю.

Коноплянка може покинути Шальке через порушення дисципліни – гравці відвідали нічний клуб після поразки в ЛЧ

Я не розмовляв з Рамоном Мончі", – сказав Де Конде у коментарі порталу Calciomercato.

Раніше у ЗМІ лунала інформація, що Рома хоче орендувати українця за мільйон євро з правом викупу за приблизно 12 мільйонів.