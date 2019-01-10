Коноплянка може покинути Шальке через порушення дисципліни – гравці відвідали нічний клуб після поразки в ЛЧ

Український вінгер Шальке Євген Коноплянка негативно відзначився після поєдинку 5-го туру Ліги чемпіонів проти Порту (1:3).

Після поразки від Порту (1:3) у 5-му турі Ліги чемпіонів, гравці Шальке дозволили собі сходити в нічний клуб і повернутися в розташування команди під ранок, повідомляє SportBild.

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Серед порушників дисципліни, були Матея Настасіч, Амін Харіт, Франко Ді Санто, Налдо, Омар Маскарель, Алєксандр Нюбель і Євген Коноплянка. Усі порушники, окрім Настасіча, залишились на лаві запасних у наступному матчі проти Хоффенхайма.

Варто відзначити, що близьке до Шальке видання Der Westen днями раніше розповідало про цей інцидент, однак там, на відміну від SportBild, ім'я Коноплянки не згадувалося.

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