Рома зіграла внічию з Аяксом у другому матчі 1/4 фіналу Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на "Футбол 24".

Перший поєдинок завершився перемогою італійців над нідерландцями (2:1). Через це у першому таймі другої зустрічі суттєво переважав Аякс, але – без гострих моментів та з не найкращою реалізацією.

Ліга Європи: Фонсека вивів Рому в півфінал, Ман Юнайтед здолав Гранаду, Вільяреал організував Емері дуель з колишніми

По перерві Броббей вивів "божих синів" вперед, але Джеко зрівняв ситуацію на табло, опинившись у потрібному місці в потрібний час. Нічия подарувала Ромі путівку у півфінал, де команда Паулу Фонсеки зіграє з Манчестер Юнайтед.