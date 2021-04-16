Рома сыграла вничью с Аяксом во втором матче 1/4 финала Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на "Футбол 24".

Первый поединок завершился победой итальянцев над нидерландцами (2:1). Поэтому в первом тайме второй встречи существенно преобладал Аякс, но – без острых моментов и с не лучшей реализацией.

Лига Европы: Фонсека вывел Рому в полуфинал, Манчестер Юнайтед одолел Гранаду, Вильярреал устроил Эмери дуэль с бывшими

После перерыва Броббей вывел "божьих сыновей" вперед, но Джеко сравнял ситуацию на табло, оказавшись в нужном месте в нужное время. Ничья подарила Роме путевку в полуфинал, где команда Паулу Фонсеки сыграет с Манчестер Юнайтед.