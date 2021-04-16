Рома – Аякс – 1:1 – видео голов и обзор матча
10:44 - Читати українською
Рома сыграла вничью с Аяксом во втором матче 1/4 финала Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на "Футбол 24".
завершено
Браян Броббей 49’
49’ Браян Броббей
Первый поединок завершился победой итальянцев над нидерландцами (2:1). Поэтому в первом тайме второй встречи существенно преобладал Аякс, но – без острых моментов и с не лучшей реализацией.
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После перерыва Броббей вывел "божьих сыновей" вперед, но Джеко сравнял ситуацию на табло, оказавшись в нужном месте в нужное время. Ничья подарила Роме путевку в полуфинал, где команда Паулу Фонсеки сыграет с Манчестер Юнайтед.
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