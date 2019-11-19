Робертсон, Магуайр та сенсація ЛЧ вартістю більше 100 млн євро – екс-спортдир Евертона розкрив трансферні провали клубу

Колишній спортивний директор Евертона Стів Уолш розповів про втрачені можливості "ірисок" на трансферному ринку.

Зараз важко уявити, хто б міг виступати на лівому фланзі оборони нинішнього Ліверпуля окрім Робертсона. Ендрю мав шанс так і не приміряти футболку мерсисайдців, принаймні про це повідомляє Стів Уолш в інтерв'ю для The Athletic.

За словами колишнього функціонера Евертона, він неодноразово висував кандидатуру 25-річного захисника для підсилення "ірисок". Тоді (сезон 2016/2017) Робертсон захищав кольори Халл Сіті.

Також Уолш переконував керівництво ліверпульського клубу підписати ще одного захисника Харрі Магуайра. Проте боси Евертона виступили проти цих переходів. Таким подарунком скористався Лестер і спокійно підписав Харрі, заплативши Халл Сіті 15 млн євро, а потім продав у Манчестер Юнайтед за 100. Варто відзначити, на той час команда Стіва Уолша могла підписати і Робертсона і Магуайра сумарно за 20 млн євро.

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Здавалось, верхівка "ірисок" вже має достатньо причини, щоб кусати лікті, але Уолш вирішив добити колишніх шефів. Функціонер зізнався, що ще кілька років тому помітив потенціал у норвезького форварда Ерлінга Холанда і запропонував придбати його за смішні 4 млн фунтів, але і тут боси Евертона проявили "майстерність" менеджменту і заблокували трансфер. Сьогодні 19-річний нападник Зальцбурга є найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів (7 голів у 4-х матчах), а європейські гранди змагаються за молодого таланта, незважаючи на ціну у 100 млн євро.

Через розбіжності у баченні стратегії клубу Уолш покинув свою посаду в листопаді 2017-го, на його місце призначили Марселя Брандса. Стів Уолш також відомий своєю роботою у кріслі скаута чемпіонського Лестера, саме завдяки йому до табору "лисів" приєднались Джеймі Варді, Н'Голо Канте, Ріяд Марез та інші зірки.

У нинішньому сезоні АПЛ після 14-ти турів Евертон перебуває на 15-й сходинці турнірної таблиці, маючи в активі лише 14 очок.

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