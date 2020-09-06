36-летний Роббен открыл счет уже на 17-й минуте, поразив нижний угол ворот ударом из-за пределов штрафной. Впрочем, Арминия практически сразу отыгралась – матч так и завершился со счетом 1:1. Это первый гол нидерландца после возобновления активных выступлений на профессиональном уровне. К слову, поединок Гронинген– Арминия запомнился еще и стычкой фанатов.

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Напомним, Роббен объявил о завершении карьеры летом прошлого года, однако долго не выдержал без футбола и недавно подписал контракт с родным для себя Гронигенгом сроком на один год.

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