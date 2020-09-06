Для німецьких вболівальників навіть спаринги улюбленої команди стають найпринциповішим протистоянням.

Поки футболісти німецької Армінії та нідерландського Гронінгена у спарингу перевіряли готовність гравців до нового сезону, активні фани цих клубів вирішили перевірити на міцність підборіддя один одного.

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Вболівальники влаштували бійку посеред вулиці. Для нанесення шкоди противнику використовувались усі засоби, починаючи зі стільців місцевих кафе, закінчуючи велосипедами.

На щастя чи на жаль, у сучасному навколофутболі все рідше трапляються такі сутички.

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