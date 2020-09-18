Сьогодні, 18 вересня, в Ньйоні відбудеться жеребкування вирішальної стадії кваліфікації Ліги Європи 2020/21. Колос і Десна дізнаються своїх суперників, з якими зіграють в разі проходження Рієки та Вольфсбурга.

Церемонія стартує о 15:00 за київським часом. Онлайн-трансляція та результати жеребкування Ліги Європи у цій новині на Футбол 24. Десні потрібно ще пройти Вольсфбург у 3 кваліфай-раунді (третя за рік зустріч "вовків" з різними клубами України), тоді як Колос після перемоги над фаворитом його пари повинен подолати хорватський бар'єр. УЄФА вже поділив команди по групах, відтак підопічні Рябоконя та Костишина знають, на кого можуть потрапити.

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Суперники дуже непрості. Десна як сіяна завдяки рейтингу Вольфсбурга має навіть дещо кращу ситуацію в раунді плей-офф, ніж зараз, коли потрібно диво – здолати потужний німецький клуб. Вибір у Чернігова на плей-офф такий: Аполлон Лімасол (CYP)/Лех (POL), Гранада (ESP)/Локомотив (GEO), Санкт-Галлен (SUI)/АЕК (GRE). А ось Колос знову потрапив до когорти Несіяні і може вийти на когось з переможців таких пар: Спортінг (POR)/Абердін (SCO), Мура (SVN)/ПСВ (NED), Копенгаген (DEN)/П'яст (POL).

Матчі плей-офф кваліфікації ЛЄ відбудуться 1 жовтня.

Шлях чемпіонів

Група 1

Сіяні

Янг Бойз (SUI) *

Динамо Загреб (CRO) *

Несіяні

Флоріана (MLT) / Флора (EST)

Тирана (ALB) **

КуПС (FIN) / Судува (LTU)

Юргорден (SWE) / ЧФР (ROU)

Група 2

Сіяні

Динамо Брест (BLR) *

Црвена Звезда (SRB) *

Несіяні

Лудогорець (BUL) **

Сараєво (BIH) / Будучность Подгоріца (MNE)

Рига (LVA) / Селтік (SCO)

Арарат-Вірменія (ARM) / Целє (SVN)

Група 3

Сіяний

Карабах (AZE)*

Несіяні

Шериф (MDA) / Дандолк (IRL)

Клаксвік (FRO) / Динамо Тбілісі (GEO)

Легія (POL) / Дріта (KOS)

*5 команд, що вилетіли з 3 кваліфай-раунду ЛЧ (Шлях чемпіонів)

**2 команди, що вилетіли з 2 кваліфай-раунду ЛЧ (Шлях чемпіонів)

Основний шлях

Група 1

Сіяні

1 Базель (SUI) / Анортосіс (CYP)

2 Вікторія Пльзень (CZE) / Сеннерюск (DEN)

3 Бешикташ (TUR) / Ріу Аве (POR)

Несіяні

4 ЦСКА Софія (BUL) / Б-36 (FRO)

5 Мілан (ITA) / Бодо-Глімт (NOR)

6 Хапоель Беєр-Шева (ISR) / Мазервел (SCO)

Група 2

Сіяні

1 Спортінг Лісабон (POR) / Абердін (SCO)

2 Мура (SVN) / ПСВ (NED)

3 Копенгаген (DEN) / П'яст (POL)

Несіяні

4 ЛАСК (AUT) / ДАК-1904 (SVK)

5 Рієка (CRO) / Колос (UKR)

6 Русенборг (NOR) / Аланьяспор (TUR)

Група 3

Сіяні

1 Шарлеруа (BEL) / Партизан (SRB)

2 Вольфсбург (GER) / Десна (UKR)

3 Мальме (SWE) / Локомотива Загреб (CRO)

Несіяні

4 Аполлон Лімасол (CYP) / Лех (POL)

5 Гранада (ESP) / Локомотив Тбілісі (GEO)

6 Санкт-Галлен (SUI) / АЕК (GRE)

Група 4

Сіяні

1 Галатасарай (TUR) / Хайдук (CRO)

2 Шкендія (MKD) / Тоттенхем (ENG)

3 Стандард (BEL) / Войводіна (SRB)

4 АПОЕЛ (CYP) / Зрінські (BIH)

Несіяні

5 Ростов (RUS) / Маккабі Хайфа (ISR)

6 Віллем II (NED) / Рейнджерс (SCO)

7 Фехервар (HUN) / Реймс (FRA)

8 ФКСБ (ROU) / Слован Ліберець (CZE)

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