Колос встретится с хорватской Риекой в матче 3-го раунда квалификации Лиги Европы. Где смотреть поединок Риека – Колос, подскажет "Футбол 24".

Матч Риека – Колос состоится в четверг, 24 сентября, в Хорватии. Начало игры третьего квалификационного раунда Лиги Европы – 21:45. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Риека – Колос прогноз на матч Лиги Европы

Поединок Риека – Колос в прямом эфире можно смотреть на канале "Футбол 2", начиная с 21:40. Видеотрансляция матча онлайн будет доступна на платформе Oll.tv. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На стадии 3-го квалификационного раунда Лиги Европы Колос одолел греческий Арис, а вот хорватская Риека только начинает борьбу в турнире. Будущий соперник команды с Ковалевки занял третье место в чемпионате Хорватии 2019/20. Победитель пары Риека – Колос встретится с Копенгагеном или Пястом.

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