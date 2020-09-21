Нападник приєднався до грецького ПАОКа, сума трансферу склала 3 млн євро, повідомляє tportal.hr.

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Окрім цього, Рієка отримає 15% від наступної продажі Чолака. Цікаво, що ПАОК бере участь у плей-офф Ліги чемпіонів, а їхнім суперником стане російський Краснодар.

До слова, Чолак провів у складі Рієки 40 матчів у минулому сезоні, записавши до свого активу 26 голів та 4 гольових передач.

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