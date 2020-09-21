Нападающий присоединился к греческому ПАОКу, сумма трансфера составила 3 млн евро, сообщает tportal.hr.

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Кроме этого, Риека получит 15% от последующей продажи Чолака. Интересно, что ПАОК участвует в плей-офф Лиги чемпионов, а их соперником станет российский Краснодар.

К слову, Чолак провел в составе Риеки 40 матчей в прошлом сезоне, записав в свой актив 26 голов и 4 голевых передач.

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