Риека – Колос: хорваты остались без одного из лучших бомбардиров перед матчем Лиги Европы
15:47 - Читати українською
Хорватский форвард Антонио Чолак продолжит карьеру в чемпионате Греции.
Нападающий присоединился к греческому ПАОКу, сумма трансфера составила 3 млн евро, сообщает tportal.hr.
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Кроме этого, Риека получит 15% от последующей продажи Чолака. Интересно, что ПАОК участвует в плей-офф Лиги чемпионов, а их соперником станет российский Краснодар.
К слову, Чолак провел в составе Риеки 40 матчей в прошлом сезоне, записав в свой актив 26 голов и 4 голевых передач.
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