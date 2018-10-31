Рівалдо: Сподіваюся, Соларі не повторить успіх Зідана в Реалі

Легендарний бразильський нападник Рівалдо вважає, що виконувач обов'язків наставника Реала Сантьяго Соларі не затримається довго на своїй посаді.
"Соларі залишиться на один або два матчі, поки Реал не досягне угоди з новим тренером.
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На даний момент Соларі – хороший варіант, він знає клуб і гравців, але я не думаю, що він залишиться надовго, тому що він ще не готовий.
Сподіваюся, він не повторить успіх Зідана, який очолив клуб у аналогічній ситуації. При всій повазі до роботи Соларі, він, схоже, поки що не відповідає вимогам, щоб стати головним тренером Реала.
Конте? Він досвідчений тренер і хороший варіант для Реала. Запрошення суворого тренера може бути корисним, так як, можливо, футболісти трохи розслабилися після успіхів в минулих сезонах", – цитує Рівалдо Marca.
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