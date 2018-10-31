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Ривалдо: Надеюсь, Солари не повторит успех Зидана в Реале

09:50 120 Читати українською
Ривалдо: Надеюсь, Солари не повторит успех Зидана в Реале
Ривалдо и Роналдиньо / Фото AFP

Легендарный бразильский нападающий Ривалдо считает, что исполняющий обязанности наставника Реала Сантьяго Солари не задержится долго на своем посту.

"Солари останется на один или два матча, пока Реал не достигнет соглашения с новым тренером.

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На данный момент Солари – хороший вариант, он знает клуб и игроков, но я не думаю, что он останется надолго, потому что он еще не готов.

Надеюсь, он не повторит успех Зидана, который возглавил клуб в аналогичной ситуации. При всем уважении к работе Солари, он, похоже, пока не соответствует требованиям, чтобы стать главным тренером Реала.

Конте? Он опытный тренер и хороший вариант для Реала. Приглашение строгого тренера может быть полезным, так как, возможно, футболисты немного расслабились после успехов в прошлых сезонах", – цитирует Ривалдо Marca.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Антонио Конте Антонио Конте Ривалдо Сантьяго Солари Сантьяго Солари
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