Ривалдо: Надеюсь, Солари не повторит успех Зидана в Реале

Легендарный бразильский нападающий Ривалдо считает, что исполняющий обязанности наставника Реала Сантьяго Солари не задержится долго на своем посту.

"Солари останется на один или два матча, пока Реал не достигнет соглашения с новым тренером.

Солари впервые прокомментировал свое назначение на должность тренера Реала

На данный момент Солари – хороший вариант, он знает клуб и игроков, но я не думаю, что он останется надолго, потому что он еще не готов.

Надеюсь, он не повторит успех Зидана, который возглавил клуб в аналогичной ситуации. При всем уважении к работе Солари, он, похоже, пока не соответствует требованиям, чтобы стать главным тренером Реала.

Конте? Он опытный тренер и хороший вариант для Реала. Приглашение строгого тренера может быть полезным, так как, возможно, футболисты немного расслабились после успехов в прошлых сезонах", – цитирует Ривалдо Marca.

Соларі: шанувальник Мессі з Росаріо, на якого вплинули дель Боске та рідний батько