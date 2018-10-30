Соларі вперше прокоментував своє призначення на посаду тренера Реала

Новий виконувач обов'язків наставника Реала Сантьяго Соларі поділився думками щодо нової для себе посади.

"Гравці відчувають себе трохи пригніченими, але вони хочуть змінити ситуацію. Це команда переможців, команда воїнів, які виграли багато трофеїв.

Чи розмовляв я з Лопетегі після його відставки? Це особисте.

Соларі провів перше тренування на чолі Реала

У житті ми всі лише пасажири, тимчасові гості. Це стосується і гравців, але вони виходять на поле, щоб в кожному матчі намагатися робити правильні речі.

Чи буду я тренувати довго? Я зроблю все, що зможу. Я давно в цьому клубі і займався іншими речами – грав, проливав піт. Реал – більше, ніж всі ми. Я лише хочу бути частиною цього клубу", – цитує Соларі видання AS.

Нагадаємо, Лопетегі очолив Реал в червні поточного року і був звільнений 29 жовтня через невдалі виступи клубу. На його місце призначили тимчасовим виконувачем обов'язків Сантьяго Соларі, який до цього очолював молодіжну команду "вершкових".

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