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Рівалдо переконаний, що Барселона не допустить переходу Неймара в інший клуб

07:30 102 Читать на русском
Рівалдо переконаний, що Барселона не допустить переходу Неймара в інший клуб
Рівалдо / Фото із соцмереж

Колишній нападник каталонського гранда не сумнівається, що Неймар покине ПСЖ лише заради повернення в Барселону.

"Всі ми знаємо, що сталося з Неймаром. Те, що він пішов з Барселони, було помилкою, Неймар ніколи не повинен був залишати один з найбільших клубів світу. Але він прагне повернутися і усвідомив, що зробив.

ПСЖ відмовився від нової космічної пропозиції Барселони за Неймара

Упевнений, що президент Барселони і всі члени ради директорів не дозволять Неймару перейти в інший клуб. Я сподіваюся, він вирішить питання з ПСЖ і зможе повернутися туди, звідки ніколи не повинен був йти", – написав Рівалдо у своєму Instagram.

Неймар повідомив ПСЖ про бажання повернутися в Барселону, – Marca

Нагадаємо, Неймар захищав кольори Барселони у 2013-2017 роках, після чого перебрався до ПСЖ за рекордні 222 млн євро.

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Теги
Іспанія Рівалдо Неймар в Барселону Неймар Неймар Барселона Барселона ПСЖ ПСЖ
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