Рівалдо назвав свого фаворита на "Золотий м'яч"

Культовий екс-півзахисник іспанської Барселони Рівалдо поділився думками щодо майбутнього володаря "Золотого м'яча".

"Вважаю, що цьогоріч "Золотий м'яч" повинен отримати Мессі. Так, він не здобув кубок Ліги чемпіонів, але це індивідуальна нагорода. Лео забив багато важливих м'ячів, тому він заслуговує на це", – цитує Рівалдо Marca.

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До слова, Рівалдо виграв згадану нагороду в 1999 році. Натомість Ліонель Мессі 5 разів вигравав "Золотий м'яч". У сезоні 2018/19 він здобув титул чемпіона Іспанії та кубок країни, а також дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів та Копа Амеріка з Барселоною та збірною Аргентини відповідно.