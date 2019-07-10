Рівалдо назвав свого фаворита на "Золотий м'яч"

Світ — 21:55 120
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Нігерія – ПАР: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу КАН-2019
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Реал завершує розпродаж: 6 гравців за понад 200 млн євро – на кону 2 трансферні бомби і битва з БарселоноюІспанія — 18:20 5403
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УАФ ухвалила збільшення кількості учасників УПЛ з сезону 2020/21 – ще через рік буде 16 командУкраїна — 17:42 4261
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УАФ ухвалила впровадження VAR у сезоні 2019/20Україна — 15:05 5721
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"Ми жодного разу не втрачали контроль над грою": арбітр скандального матчу Бразилія – Аргентина відповів на критикуСвіт — 14:25 712