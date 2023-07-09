Голкіпер ПСЖ вперше заговорив на публіку після трагічного випадку, який може поховати його кар'єру
Воротар ПСЖ Серхіо Ріко вдячний долі, що принаймні, зберіг життя.
Іспанець опублікував перше повідомлення від свого імені після трагічного випадку понад місяць тому. Під час відпустки 29-річний Ріко впав з коня, а тварина ще й вдарила його в ділянку шиї. Кіпер 10 днів перебував у комі, але поступово оклигує і вже покинув відділення реанімації.
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"Я хотів би подякувати всім і кожному, хто демонстрував мені свою любов у ці важкі дні. Я продовжую працювати над своїм одужанням, яке стає кращим з кожним днем. Я почуваюся великим щасливчиком. Ще раз дякую всім і сподіваюся скоро побачити вас", – написав Ріко у соцмережах.
У минулому сезоні іспанець став чемпіоном Франції з ПСЖ, хоча не провів на полі жодної секунди. Чинний контракт Ріко завершується за рік, але шкода від страшного інциденту може змусити взагалі завершити кар'єру.
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