Іспанець опублікував перше повідомлення від свого імені після трагічного випадку понад місяць тому. Під час відпустки 29-річний Ріко впав з коня, а тварина ще й вдарила його в ділянку шиї. Кіпер 10 днів перебував у комі, але поступово оклигує і вже покинув відділення реанімації.

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"Я хотів би подякувати всім і кожному, хто демонстрував мені свою любов у ці важкі дні. Я продовжую працювати над своїм одужанням, яке стає кращим з кожним днем. Я почуваюся великим щасливчиком. Ще раз дякую всім і сподіваюся скоро побачити вас", – написав Ріко у соцмережах.

У минулому сезоні іспанець став чемпіоном Франції з ПСЖ, хоча не провів на полі жодної секунди. Чинний контракт Ріко завершується за рік, але шкода від страшного інциденту може змусити взагалі завершити кар'єру.

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